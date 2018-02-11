تحرك تركي لمنع عملية تنقيب عن الغاز بالمياه القبرصية

أنقرة(صدى):

أوضحت وسائل إعلام قبرصية، اليوم الأحد، أن قطعًا بحرية تركية، اعترضت سبيل سفينة لشركة ” إيني ” الإيطالية، كانت في طريقها؛ للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرًا في المياه القبرصية.

وفي هذا السياق، ذكر وزير خارجية قبرص، يوانيس كاسيوليدس، أن السفينة أجبرت على قطع رحلتها لجنوب الجزيرة حيث الحفل الغاري، ملفتة الانتباه إلى أن طاقمها، ينتظر تعليمات من إدارة الشركة في ” روما ” ، كما أشار أن بلاده تجرى اتصالات مكثفة، مع الشركة والحكومة الإيطاليتين بخصوص أمر السفينة.

وعلى صعيد آخر، أوضح متحدث بإسم الشركة، أن السفينة ستبقى في مكانها، ريثما يطرأ تطور على الوضع.

يُذكر أن السفينة The spaipem 12000، أبحرت في طريقها إلى الحقل رقم 3، الواقع جنوب شرق الجزيرة، حيث منحت الشركة الإيطالية، ترخيصًا من الحكومة القبرصية؛ للبحث والتنقيب عن الغاز هناك.