مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم يقدم خدماته لـ67 ألف مريض خلال عام

سعيد العجل(صدى):

أوضحت ” صحة الرياض ” أن مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم قدم خدماته الوقائية والعلاجية والتأهيلية لـ(67.527) مريضاً خلال العام الماضي .

وأضافت ” صحة الرياض ” أنه راجع العيادات الخارجية (28.093) مريض فيما أستقبل قسم الطوارئ والإسعاف (39.424) مريض قدمت لهم الرعاية اللازمة .

وأشارت إلى أنه تم تنويم (968) مريض بالأقسام الطبية المختلفة خلال نفس الفترة ، حيث تلقوا كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية عبر كوادر طبية وفنية مؤهلة.

إضافة إلى ذلك يواصل المستشفى تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية للمرضى والمراجعين، من خلال تفعيل الأيام العالمية والمناسبات الصحية ، وإقامة المعارض الصحية.

الجدير بالذكر أنه تم خلال الأسبوع الماضي تدشين حزمة من المشاريع الصحية ‏ في الطائف تفوق قيمتها نصف مليار ريال ، ستسهم بإذن الله في زيادة الطاقة الإستيعابية بنسبة ٢٠٪ ، حيث شملت برج النساء والولادة بتكلفة 248 مليون ريال بسعة 300 سرير، خصص منها 120 سريراً للحضانة والعناية المركزة التي زودت بأفضل التجهيزات الطبية، إضافة إلى قسم متكامل للطوارئ يحتوي على 18 سريراً، و 8 غرف للعمليات، إضافة إلى 19 عيادة متخصصة، كما تتوفر في المستشفى أبراج سكنية للممرضات تتسع لـ 1300 ممرضة، مع نادٍ ترفيهي متكامل وبجميع الخدمات بتكلفة 71 مليون ريال.

كما شملت المشاريع وحدة الطب النووي بمجمع الملك فيصل بتكلفة 13 مليون ريال، وسيتم افتتاح مستشفى أم الدوم العام بسعة 50 سريراً وتكلفة إجمالية وصلت إلى 52 مليون ريال، ويضم تخصصات (الباطنية، الجراحة، الأطفال، العظام، العيون، الأنف والأذن والحنجرة، الجلدية، المسالك البولية، الأمراض النفسية)، كما جهز المستشفى بأحدث التجهيزات في غرف العمليات وأقسام الطوارئ، والأشعة، والمختبرات , وافتتحت (المرحلة الأولى) لمستشفى المحاني بسعة إجمالية تصل إلى 50 سريراً، وسيتم التشغيل الكامل على مراحل؛ الأولى تشمل العيادات الخارجية التي تضم (الجراحة، الأطفال، العظام، العيون، الباطنية، الجلدية، المسالك البولية، الأنف والأذن والحنجرة، الأمراض النفسية)، وسيتم استكمال تشغيل المراحل تباعاً.

واطلع سموه على مشاريع صحية شملت إنشاء 3 وحدات متخصصة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بتكلفة 18 مليون ريال، وذلك نظراً لأهمية بعض التخصصات الطبية، وللإسهام في تكامل الخدمات الصحية داخل المحافظة، وللتقليل من تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى هذه التخصصات لخارج المحافظة.

وتأتي أولى الوحدات وحدة الأورام التي ستسهم في تشخيص وعلاج أكثر من 85% من حالات الأورام المختلفة، والبدء بالعلاج الكيميائي، وإنشاء القسم على أحدث المستويات وتزويده بأفضل التجهيزات الطبية والكوادر البشرية , وهناك وحدة القسطرة القلبية، التي تشتمل على 3 أقسام مختلفة؛ هي قسم القسطرة، وقسم التشخيص، وقسم معالجة آلام الصدر، وستسهم الوحدة في سرعة التشخيص، واكتشاف حالات الجلطات المبكرة، وإجراء عمليات القسطرة .