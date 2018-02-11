امتناع شركات النظافة عن العمل بمستشفيات غزة

القدس المحتلة(صدى):

قامت شركات النظافة في غزة، اليوم الأحد، بوقف موظفيها عن العمل بمستشفيات ومرافق وزارة الصحة بقطاع غزة، في فلسطين.

جاء ذلك بسبب عدم حصول هذه الشركات على مستحقاتها المالية، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن هذه الخطوة ستسفر عن تداعيات صحية خطيرة للمرضى، وذلك في ظل تدهور الأوضاع في القطاع الصحي في غزة.

وأشار ” القدرة ” ، إلى أن امتناع شركات النظافة عن ممارستها لوظيفتها بالمستشفيات، تسبب في وقف إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات هناك.