إطلاق منطاد يحمل اسم ” خادم الحرمين الشريفين ” تقديرا لجهوده 

نايف السالم(صدى):

أطلق فريق منطاد الإمارات أمس في المملكة المنطاد الذي يحمل اسم ” خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” تقديرا من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها لجهوده الكبيرة – أيده الله – في المحافظة على المكاسب الخليجية والعربية أجمع في شتى المجالات.

وأوضح رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة أن رسالة وجهود خادم الحرمين الشريفين الإنسانية الكبيرة وصلت إلى جميع أنحاء العالم من خلال حرصه على نشر الاستقرار والأمن في دول المنطقة التي برزت إما من خلال الدعم والمشاركة المباشرة أو من خلال دعم شعوبها بالدواء ومحاربة الجوع والفقر وسعيه في بناء البنية التحتية للمراكز التعليمة والمراكز الصحية لإيجاد مجتمعات عصية على استدراجها من قبل الفكر الضال الذي حصد أرواح أبناء المنطقة والعديد من أبرياء العالم، مؤكداً أهمية الإنسان الذي يعده ثروة الأوطان الأولى.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أكدت على ركيزة العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، وهذا العمل الدولي يقوم عليه أبناؤها ضمن سعيهم في تقدير جهود خادم الحرمين الشريفين الرامية لنشر السلم الإقليمي والدولي والمحافظة على مكتسبات الأمة العربية والإسلامية أجمع.

وأفاد المنصوري أن منطاد خادم الحرمين الشريفين سيشارك برسالته الإنسانية في العديد من الدول العالمية في احتفالاتهم الوطنية والثقافية ومنها جميع الدول التي تقيم مثل هذه الاحتفالات والتجمعات السنوية التي يهدف من خلالها طاقم الفريق في التعريف بالمكانة الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين في قلوب أبناء وشباب الخليج والأمة العربية والإسلامية عامة.