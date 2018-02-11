8 أطعمة للتخلص نهائيا من دهون البطن في أسرع وقت

نورة الشهري(صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص وخاصة الفتيات من دهون منطقة البطن، والتي تسبب لهم الإحراج عند ارتداء الملابس، و للتخلص من الوزن الزائد ودهون البطن يجب ممارسة رياضة المشي، و تجنب الجلوس لفترة طويلة أو تناول الطعام أمام التليفزيون، وإتباع نظام غذائي صحي خالي من الدهون.

و لذلك نصح خبراء التغذية بمجموعة من الأطعمة التي تساعد على التخلص من دهون البطن وهى :

– تناول الخضروات الطازجة مثل البقدونس والفجل والكرفس والخيار والخس والطماطم، فهذه المجموعة تشعر الإنسان بالشبع مع الوقاية من الإمساك.

تناول الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية، مثل الجريب فروت والبطيخ والتفاح، والابتعاد عن العنب والتين لأنها تزيد الوزن.

الابتعاد عن تناول اللب والسوداني والمكسرات والشوكولاته والمياه الغازية.

– الابتعاد عن الأطعمة المقلية وتناول المشوي، لأنها تحتوى على نسبة منخفضة من الدهون.

– الابتعاد عن الدهون واللحوم مثل الكبد والكباب ويفضل تناول لحوم البقر الصغيرة.

-عدم إهمال الوجبات الرئيسية الثلاثة من فطار وغداء وعشاء.

– احذر تناول أعشاب لفقدان الدهون، إلا تحت إشراف طبي.

شرب الكثير من الماء الذي يساعد على الشعور بالشبع .