أمير الرياض يدشن أكاديمية STC للتدريب الرقمي

عادل الحربي(صدى):

يطلق صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الأحد، أكاديمة STC المتخصصة في التعليم والتدريب الرقمي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، الدكتور خالد بن حسين البياري، أن تشريف سمو الأمير لحفل تدشين الأكديمية يعكس الدور الكبير الذي ستؤديه هذه المؤسسة التعليمية في تطوير العنصر البشري لمواكبة رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.

وأوضح أن الأكاديمية ستقدم تأهيلاً نوعياً في مجالات عصرية تشهد تزايداً في الطلب على تخصصات مهمة من الأمن السيراني، وتحليل البيانات، والتقنيات الرقمية الحديثة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية عريقة من أمريكا وبريطانيا.