بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يلقي كلمة بالجنادرية 32

نايف السالم(صدى):

ألقى الأمير تركي الفيصل، اليوم الأحد، كلمة نيابة عن الشخصيات المكرمة لهذا العام، وذلك خلال المشاركة في مهرجان الجنادرية في نسخته الـ32.

ويذكر أنه ألقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، كلمة لضيوف المهرجان أكد فيها أن المملكة تدرك أهمية الثقافات في تشكيل هوية الأمم وقيمها، مشيرًا إلى أن إدراك تنوع الثقافات هام لتحقيق التعايش.