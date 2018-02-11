خمسيني أمريكي يحافظ على شبابه بـ ” سم الثعابين “

واشنطن(صدى):

استطاع أمريكي أن يحقق الشهرة؛ وذلك بعدما عرف بقدرته على أخذ جرعة من سم الثعابين، دون أن يصاب جسمه بأي أذى، ويتيح هذا ” الإنسان الفريد ” ، فرصة ذهبية أمام الطب؛ لتطوير أدوية ضد اللدغات السامة.

واستمر ستيف لودوين، على أخذ جرعات من سم ” الافاعي ” ، بعدة مرات في الأسبوع، طيلة الأعوام الثمانية والعشرين الماضية، كما شارك في أكثر من برنامج تلفزيوني، قائلًا: ” جرعات السم جعلته يشعر بكونه، فضل صحة وأكثر شبابًا ” .

كما أضاف ” لودوين ” ، أنه ما يزال في حاجة إلى إثبات علمي؛ ولذلك ينصح خبراء بعدم تقليده، ذلك أن قدرة الجهاز المناعي تختلف من شخص إلى آخر.

يُذكر أن ستيف لودوين، يبلغ من العمر 50 عامًا، وكان يعمل في حقل موسيقى ” الروك ” سابقًا، وبدأ هوس ستيفن بالثعابين، وهو ما يزال طفلًا صغيرًا، حين عضه ثعبان، فأصبح مولعًا بالزواحف.