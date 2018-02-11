المرور: إحالة المخالفين إلى برامج خدمة اجتماعية بمستشفيات نجران

راشد آل شريه(صدى):

كشفت مرور نجران، اليوم الأحد، عن توقيع الإدارة والشؤون الصحية بالمنطقة اتفاقية تعاون؛ لتنفيذ عدد من برامج الخدمة الاجتماعية، بمستشفيات نجران.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن برامج الخدمة الاجتماعية التي سيتم تنفيذها؛ تهدف إلى تعديل سلوك مرتكبي المخالفات المرورية.

وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية تم بحضور كل من مدير إدارة مرور نجران العقيد يحيي بن إبراهيم الشهراني، ومدير عام الشؤون الصحية خالد بن عايض العسيري.