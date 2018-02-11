” حساب المواطن ” يودع 2.2 مليار ريال دفعة ثالثة لـ 11.6 مليون مستحق

علي القحطاني (صدى):

أودع برنامج ” حساب المواطن ” اليوم 2.2 مليار ريال، تمثل الدفعة الثالثة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر فبراير الجاري.

أوضح ذلك مدير البرنامج المهندس علي بن هادي راجحي، مشيرًا إلى أن الأرقام «أظهرت حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 934 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في ثالث دفعات حساب المواطن، التي شملت قرابة 3.3 ملايين أسرة وفرد مستقل، و8.2 ملايين تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.6 مليون مستفيد.

وبيَّن مدير البرنامج، أن 794 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي.

وأفاد راجحي، أن إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من ” حساب المواطن ” في الدفعات الثلاث تخطى حاجز الـ6 مليارات ريال، لافتًا إلى أن الدفعة الرابعة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في الحادي عشر من شهر مارس المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

وحرصًا من إدارة البرنامج على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، فقد أتاحت استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، بتقديم شكوى من حسابات المستفيدين عبر البوابة الإلكترونية هنا، كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

ويأتي برنامج ” حساب المواطن ” ، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يذكر، إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في ” حساب المواطن ” قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادق الاستحقاق يوم سبت.