مستشفى ” الملك سعود ” تنقذ طفل ابتلع قطعة معدنية دون جراحة

سالم المطيري(صدى):

تمكنت مستشفى الملك سعود بـ ” عنيزة ” ، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، ابتلع قطعة معدنية، وذلك دون تدخل جراحي.

واستقبلت الحالة بالمستشفى، وعلى الفور وجه مدير المستشفى، واستشاري الجهاز الهضمي والكبد للأطفال، الدكتور ياسر السيوفي، بإجراء أشعة؛ لتحديد موقع القطعة المعدنية، الذي تبين وجودها أعلى المريء، ليتم إدخال الحالة لقسم المناظير وتم سحب القطعة المعدنية.

وتم تخدير الطفل الواعي، دون أعراض جانبية، وقد خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.