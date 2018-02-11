” المولد ” يخضع لقياس عضلاته قبل مواجهة فالنسيا
خضع المحترف السعودي في صفوف نادي ليفانتي الإسباني، فهد المولد، اليوم الأحد، إلى عملية قياس لعضلاته.
وجاءت عملية قياس عضلات اللاعب؛ قبل مواجهة ليفانتي لنظيره فالنسيا في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني المقرر إقامتها اليوم.
يذكر أن خوان مونيز المدير الفني لليفانتي قام باستدعاء المولد، لقائمة فريقه في مواجهة فالنسيا، ويترقب جماهير اللاعب مشاركته اليوم للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف ليفانتي.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 3 ساعات
بيفشل مثله مثل اللي سبقوه بالتجربه ما عندنا لاعب يصلح للاحتراف الخارجي اكثرهم طقها والحقها ما فيه موهبين.. اللاعب الوحيد اللي ممكن ينجح ياسر الشهراني مع اني ماني هلالي لكن للامانه لاعب مستواه يأهله للاحتراف خارجيا