” المولد ” يخضع لقياس عضلاته قبل مواجهة فالنسيا

طلال الغامدي(صدى):

خضع المحترف السعودي في صفوف نادي ليفانتي الإسباني، فهد المولد، اليوم الأحد، إلى عملية قياس لعضلاته.

وجاءت عملية قياس عضلات اللاعب؛ قبل مواجهة ليفانتي لنظيره فالنسيا في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني المقرر إقامتها اليوم.

يذكر أن خوان مونيز المدير الفني لليفانتي قام باستدعاء المولد، لقائمة فريقه في مواجهة فالنسيا، ويترقب جماهير اللاعب مشاركته اليوم للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف ليفانتي.