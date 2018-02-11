بالفيديو.. شوق الهادي تصف الرجال بكلمة

أماني الغامدي(صدى):

وصفت الفنانة شوق الهادي الرجال بأنهم ليسوا جيدين ، خلال لقاء لها ببرنامج ” سولو ذا وان ” تقديم صالح الراشد .

وقالت شوق في البرنامج ” أنا من وجهة نظري ثلاث أرباع الرجال مو زينين ” مٌحدثة مقدم البرنامج ” أنت من الربع الزين ومعاك عقيل ” زوج شقيقتها فرح ” وأخوي وأهلي بس ” .

وانقسمت تعليقات المتابعين على كلام شوق ، حيث اتفق بعضهم مع شوق في رأيها بالرجال معللين ذلك أنها معذورة لما تعرضت له من معاناة مع زوجها السابق .. فيما انتقدها آخرين لسبها للرجال .