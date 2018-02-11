بالصور. لانسيا ستراتوس الكلاسيكية تعود بقوة 550 حصان بعد غياب 40 عاما

متابعات(صدى):

ستعود أخيراً لانسيا ستراتوس، بعد مرور 40 عام من توقفها،السيارة لن يتم بناؤها بواسطة لانسيا نفسها، حيث أن مانيفاتورا أوتوموبيل تورينو (MAT) ونيو ستراتوس Gbr سيتولون عملية تصنيعها، وقبل ذلك سيعرضوها أمام العالم في مارس بمعرض جنيف للسيارات 2018.

سيكون إنتاجها محدوداً على 25 نسخة، وذلك عكس خليفتها الأيقونية التي بُني منها 492 وحدة خلال 1973 وحتى 1978، ولكنها مع ذلك ستبقى وفيّة للموديل الكلاسيكي من ناحية تصميم الخارجية والداخلية وأبعاد الجسد.

ستستمد طاقتها من محرك جديد بقوة 550 حصان متصل بجير أوتوماتيكي من 8 سرعات، وبالنسبة لسعرها فحسب التقارير سيكون بحدود 600,000 جنيه إسترليني وهو ما يعادل 3.11 مليون ريال، أي أنه أغلى من الموديل الأصلي بالضعف.

السيارة الجديدة حصلنا لمحة عليها سابقاً عبر نموذج اختباري في 2010 تم تصميمه بواسطة بينينفارينا وكان مستنداً على منصة فيراري F430 سكوديريا معدلة ولديه محركها ذو قوة 532 حصان، إلا أنها لم تصل للإنتاج لكون صانعة السيارات الإيطالية منعتها من استخدام هندسياتها ومولد طاقتها.

ذلك يعني أن ستراتوس الجديدة ستستخدم هندسيات ومحرك مختلف يكون مناسباً لها كسوبركار، وإلى جانب ذلك فالسيارة لن تحمل اسم “ لانسيا ”.. ولكن ما يهم في النهاية أنها ستقدم تجربة قيادة فريدة للغاية من نوعها.

