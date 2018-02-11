غياب للدول العربية في قائمة الشعوب الأكثر عملا في العالم

عواصم عالمية(صدى):

أظهرت نتائج دراسة حديثة، الشعوب الأكثر عملاً في العالم وكذلك الأقل خلال عام 2017 مـ، مشيرة إلى أن متوسط ساعات العمل السنوي هو 1766 ساعة، فيما لم تحتوي القائمة على أي دولة عربية.

وتصدرت دولة المسكيك قائمة الشعوب الأكثر عملاً بعدد ساعات عمل 2255 ساعة، تلتها كوستاريكا بعدد ساعات 2212، ثم كوريا الجنوبية بعدد ساعات 2069 ساعة، اليونان 2035 ساعة، روسيا وتشيلى 1974 ساعة، بولندا 1928 ساعة، لاتفيا 1910 ساعة.

أما الشعوب الأقل عملاً في هذا العام فكانت: الولايات المتحدة الأمريكية بععد ساعات بلغ 1783 ساعة، ثم إيطاليا 1730 ساعة، واليابان 1713 ساعة، تلتها كندا 1703 ساعة، ثم بريطانيا 1676 ساعة، وفرنسا 1472 ساعة، و ألمانيا 1363 ساعة.