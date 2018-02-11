السومة ينضم لـ ” عيش التجربة ” مع STC بمشاركة 40 ناشئ

ماجد محمد(صدى):

احتفل اللاعب عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، اليوم الأحد، مع شركة الاتصالات السعودية، في اليوم الختامي لفعالية عيش تجربة النجوم التي شهدها ملعب STC بمدينة جدة.

وقال الحساب الرسمي لـ ” STC ” على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك كان بمشاركة 40 ناشئ وأولياء أمورهم، حيث تدربوا على يد أجهزة فنيّة من أكاديمية مانشستر يونايتد.

وصرح السومة خلال الفعالية قائلًا: ” عندما كنت لاعبًا صغيرًا في السن كنت أحلم وأطمح أن أعيش نفس تجربتكم مع STC الآن. ” ، مؤكدًا أنه يحتاج أسبوعين فقط لأن يكون متواجدًا في مباريات فريقه.

وجدير بالذكر، أنه نفذت STC عيش تجربة النجوم في الرياض قبل عدة أسابيع، وهي امتداد لمشروع عيش التحدي الذي ينفذ كل صيف بالتعاون مع اتحاد كرة القدم وبمشاركة لاعبين من معظم الأندية في جميع الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.