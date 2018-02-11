في ركنها بالجنادرية.. أمن الدولة: حصر 47 طنا من الخلائط المتفجرة خلال 38 عاما

علي القحطاني(صدى):

أعلنت رئاسة أمن الدولة، عن حصر 47 طناً من الخلائط المتفجرة تناوبت على حيازتها كل من التنظيمات الإرهابي المعروفة بـ ” حزب الله الحجاز ” ، و ” حزب الله الكويتي ” ، و ” القاعدة “، و ” داعش ” .

جاء ذلك خلال جناحها في مهرجان الجنادرية 32، حيث أوضحت أن الخلائط المتفجرة اشتملت على أكثر من 240 حزاماً ناسفاً، و450 قنبلة يدوية، و374 قذيفة آر بي جي، و3 صواريخ SAM7.

وقالت الرئاسة، إن تم إحباط عدد 233 عملية إرهابية، من عام 1979 حتى 2017، وتم تنفيذ 841 عملية إرهابية داخل المملكة من قبل التنظيمات الإرهابي، فيما استهدفت هذه التنظيمات مصالح المملكة في الخارج بواقع 22 عملية.

أما عن الضحايا، فبلغت عدد ضحايا هذه العمليا 3007، واستشهد من رجال الأمن 333 رجل أمن، وقتل من الإرهابيين 695 إرهابياً، فيما أصيب 346 إرهابياً.

واستعرض الجناح خلايا التجسس المقبوض عليها في 2013، البالغ عددهم 32 شخصاً، 30 شخصاً منهم ممن يحملون الجنسية السعودية، وإيراني واحد وأفغاني.

و كشف الركن، جهود مركز محمد بن نايف للمناصحة وعدد من استفاد من خدمات المركز الذي وصل إلى 3002، تجاوزت في نسب نجاح جهود المناصحة 85.8، وبلغ عدد من نجح 2597، وبلغت نسبت العودة 14.2، من الإجمالي للمستفيدين البالغ عددهم 423.