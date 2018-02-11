كشف ملابسات حادث الدهس المتعمد ومشاجرة 7 مواطنين بالرياض
كشف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، اليوم الأحد، عن ملابسات حادث مشاجرة 7 مواطنين، وقيام شخص بدهس أخرين بشكل متعمد في الرياض.
وقال المتحدث، عبر الحساب الرسمي للأمن العام على ” تويتر ” ، إن دوريات الأمن تلقت، أمس السبت، بلاغ حول وقوع مضاربة جماعية ودهس متعمد بين مجموعة أشخاص بحي طويق غرب العاصمة الرياض.
وتابع: باشرت الأجهزة الأمنية مهامها على الفور، وتم إحكام السيطرة على الموقف، والقبض على جميع المتورطين، والذي بلغ عددهم 7 مواطنين تراوحت أعمارهم ما بين 20 إلى 30 عاما.
واتضح من التحقيقات الأولية، أن الخلاف وقع بينهم على إثر حادث مروري، وهروب أحد أطرافه وملاحقته من قبل أحد المشتركين، في الحادث.
واستكمل: بمعاينة الموقع من قبل المختصين بإدارة الأدلة الجنائية عثر بداخل أحد المركبات المشاركة بالحادث على طلقتين حيه لسلاح ناري، وتم إيقاف المقبةض عليهم؟، بعد تلقي المصابين العلاج ” .
خالد[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 3 ساعات
انها المخدرات ياساده لعبه فيهم المفروض السيف هذي الاشكال ما يستفلد منها ليش مافيه نظام ياكلاب الشوارع لعنكم الله مسوين فيها اكشن
خالد[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 3 ساعات
* ما يستفاد منها *
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6575 ] نشر منذ 3 ساعات
مهبل الله لا يبلانا
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2821 ] نشر منذ 2 ساعتين
بكره تلاقيهم يجمعو تبرعات لهم 😏 الله لايبتلينا ويهدي اولاد المسلمين
غريب[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 2 ساعتين
انه ضعف العقاب يا سادة
اخرج علينا هذه الكائنات الحية التي تنظر الى الحكومه بأنها الحلقه الاضعف