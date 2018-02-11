كشف ملابسات حادث الدهس المتعمد ومشاجرة 7 مواطنين بالرياض

سعيد العجل(صدى):

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، اليوم الأحد، عن ملابسات حادث مشاجرة 7 مواطنين، وقيام شخص بدهس أخرين بشكل متعمد في الرياض.

وقال المتحدث، عبر الحساب الرسمي للأمن العام على ” تويتر ” ، إن دوريات الأمن تلقت، أمس السبت، بلاغ حول وقوع مضاربة جماعية ودهس متعمد بين مجموعة أشخاص بحي طويق غرب العاصمة الرياض.

وتابع: باشرت الأجهزة الأمنية مهامها على الفور، وتم إحكام السيطرة على الموقف، والقبض على جميع المتورطين، والذي بلغ عددهم 7 مواطنين تراوحت أعمارهم ما بين 20 إلى 30 عاما.

واتضح من التحقيقات الأولية، أن الخلاف وقع بينهم على إثر حادث مروري، وهروب أحد أطرافه وملاحقته من قبل أحد المشتركين، في الحادث.

واستكمل: بمعاينة الموقع من قبل المختصين بإدارة الأدلة الجنائية عثر بداخل أحد المركبات المشاركة بالحادث على طلقتين حيه لسلاح ناري، وتم إيقاف المقبةض عليهم؟، بعد تلقي المصابين العلاج ” .



