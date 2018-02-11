” الضمان الصحي ” يوفر الرعاية الصحية للأرامل والأيتام وأسر الشهداء

علي القحطاني (صدى):

قامت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم؛ للعمل في مجالات الدعم الفني والتوعوي في التأمين الصحي، مع جمعية كنف الخيرية، وهي جمعية خيرية غير ربحية، تعمل في مجال توفير الرعاية الصحية، لفاقدي المُعيل من الأرامل والأيتام وأسر الشهداء ومن في حكمهم.

وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، محمد بن سليمان الحسين، التزام المجلس بالعمل على مساعدة الجمعية، في تحقيق رؤيتها وأهدافها تجاه المجتمع، في مجال التأمين الصحي التعاوني، وفتح قنوات التواصل بين الجمعية وأطراف العلاقة التأمينية؛ بما يخدم حقوق المؤمن لهم، والتعاون مع إدارتها والمشاركة الاجتماعية معها.

ولفت الانتباه إلى أن المذكرة، تعنى ببناء شراكة معرفية، بين الطرفين؛ تهدف إلى نقل المعرفة والتجارب، من خلال برامج توعوية أو تدريبية، في مختلف المجالات ذات الاختصاص، وأضاف أن الأمانــة العامــة للضمان الصحي التعاوني، قامت منذ وقت مبكر بالعمــل، علــى تطويــر مشــروع خطــة اســتراتيجية حتى العام 2020، أعدت ضمن أولوياتها التأســيس والإسهام، فــي شتى المجالات ضمــن جهــود المجلــس علــى صعيــد المســؤولية المجتمعيــة المؤسســية.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية كنف الخيرية، محمد بن سعد الفراج، بالدور الفاعل الذي يضطلع به مجلس الضمان الصحي، ومبادراته في إطار المسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة للجمعية، ودعماً قوياً لنشاطها ومبادراتها، في مجال توفير الدعم لنشاطات وأهداف الجمعية.