وظائف شاغرة بتخصصات متنوعة بمعهد للتدريب

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن أحد المعاهد التدريبية، عن حاجته لعدد من الموظفين والمدربين باختصاصات متنوعة، وذلك وفقاً للشروط و المسميات الوظيفية التالية:

– مدرب إداري:

المؤهل المطلوب: بكالوريوس في الإدارة أو ما يعادلها.

وتشترط خبرة في إلقاء الدورات التدريبية.

– مدرب حاسب آلي:

المؤهل المطلوب: بكالوريوس في الحاسب الآلي.

ومن الأفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال التدريب أو التعليم.

– مدرب لغة انجليزية:

المؤهل المطلوب: بكالوريوس في اللغة الانجليزية.

ومن الأفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في التدريب أو التعليم.

– أخصائي تسويق:

ومن الأفضل أن يكون للمتقدم خبرة في تسويق الدورات التدريبية.

ونظام العمل بدوام كامل أو جزئي أو عن بعد.

– مدرب برمجة للتطبيقات الحديثة:

للجوال أو صيانة الجوال، بشرط الحصول على درجة بكالوريوس.

– خدمة عملاء:

بشرط أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس في أي تخصص.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية، مع مراعاة ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني بالتالي: [email protected] .