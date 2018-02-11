4 نصائح تجنبك آلام المعدة
يُعد وجع المعدة، من أكثر الأعراض شيوعًا، حيث لا يوجد شخص إلا ويعاني منه، ويستخدم مصلة ” وجع المعدة ” عادة لوصف أي ألم أو مغص، يشعر به المريض في منطقة البطن، ونادرًا ما ينتج عن أسباب خطيرة، لذا تُقدم ” صدى ” عدة نصائح تجنيك الآم المعدة.
– الحرص على تناول الكربوهيدرات المعقدة؛ لأنها تأخذ وقت أطول في الامتصاص وبالتالي تمد الجسم بالطاقة اللازمة له.
– مضغ الطعام وطحنه بطريقة جيدة؛ ليسهل هضمه.
– الجلوس بعد الطعام بشكل مريح؛ لإعطاء المعدة فرصة الهضم.
– عدم بذل مجهود أثناء تناول الطعام.
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