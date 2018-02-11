صفات في وجهك تجعلك مصدر اهتمام للمحيطين بك

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، أن بعض الفتيات تتمتعن بصفات في وجههنّ تعتبر عامل جذب للجنس الآخر، ومصدر اهتمامهم بكِ، فتصبح ذات تأثير لايقاوم. إليك هذه الصفات وما الذي تدّل عليه كلّ واحدة منها:

1- خدود مكتنزة

أنت محظوظة، كونك تبثّين طاقة مفعمة بالإيجابيّة والفاعليّة، تحثّ الناس على العمل مثلك. عندما تبتسمين، تُسعٍدين مَن هم حولك، وتجعلينهم يودّون حمايتك على الدوام. جرّبي وضع بودرة خدود ورديّة لإضافة بعض الضوء على وجهك البهيّ.

2- الشفة العليا النافرة

هذه الصفة تعني أنّ لديك الكثير من الحبّ لتعطيه. بطبعك، أنت تؤمّنين الحماية للحبيب أكثر من كونه هو الذي يحميك. لديك القدرة كي تسعِدي الشخص الآخر، وبمجرّد شعوره بالرضا، تشعرين بدورك بالسعادة. نصيحتنا لك بأن تبتسمي بصفة مستمرّة، وبذلك يزيد حظّك في الحياة.

3- شفاه ممتلئة

هل تعلمين أنّ لحجم شفتيك دلالة كبيرة على حظّك في الحبّ؟ فالشفاه العريضة والممتلئة تجلب الحظّ السعيد في العلاقات العاطفية، وخصوصاً الشفة السفلى، فكلّما كانت مكتنزة كثرت فرصك في إيجاد السعادة مع شريك حياتك، وزاد شعورك بأنّك محميّة.

4- الشعر اللمّاع

الشعر هو تاج المرأة، فإذا كان شعرك لمّاعاً، ستكونين محطّ أنظار الجنس الآخر، وسيكون لك مكان دائم في قلوبهم. عليك أن تولي شعرك عناية جيّدة، فهنا يكمن سرّ سعادتك وحظّك في العلاقة العاطفيّة.

5- حواجب مشذّبة

في النظافة جمال يشدّ الأنظار. وإذا اعتنيت جيّداً بحاجبيك وعملت على تشذيبهما بصورة مستمرّة، فهاذا يعني أنّك إنسانة تهتمّين بنظافتك الشخصيّة وتعتنين بجمالك، وهذا ما يثير اهتمام الآخرين بك وكذلك احترامهم لك سيزيد.