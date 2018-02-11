صفات في وجهك تجعلك مصدر اهتمام للمحيطين بك
قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، أن بعض الفتيات تتمتعن بصفات في وجههنّ تعتبر عامل جذب للجنس الآخر، ومصدر اهتمامهم بكِ، فتصبح ذات تأثير لايقاوم. إليك هذه الصفات وما الذي تدّل عليه كلّ واحدة منها:
1- خدود مكتنزة
أنت محظوظة، كونك تبثّين طاقة مفعمة بالإيجابيّة والفاعليّة، تحثّ الناس على العمل مثلك. عندما تبتسمين، تُسعٍدين مَن هم حولك، وتجعلينهم يودّون حمايتك على الدوام. جرّبي وضع بودرة خدود ورديّة لإضافة بعض الضوء على وجهك البهيّ.
2- الشفة العليا النافرة
هذه الصفة تعني أنّ لديك الكثير من الحبّ لتعطيه. بطبعك، أنت تؤمّنين الحماية للحبيب أكثر من كونه هو الذي يحميك. لديك القدرة كي تسعِدي الشخص الآخر، وبمجرّد شعوره بالرضا، تشعرين بدورك بالسعادة. نصيحتنا لك بأن تبتسمي بصفة مستمرّة، وبذلك يزيد حظّك في الحياة.
3- شفاه ممتلئة
هل تعلمين أنّ لحجم شفتيك دلالة كبيرة على حظّك في الحبّ؟ فالشفاه العريضة والممتلئة تجلب الحظّ السعيد في العلاقات العاطفية، وخصوصاً الشفة السفلى، فكلّما كانت مكتنزة كثرت فرصك في إيجاد السعادة مع شريك حياتك، وزاد شعورك بأنّك محميّة.
4- الشعر اللمّاع
الشعر هو تاج المرأة، فإذا كان شعرك لمّاعاً، ستكونين محطّ أنظار الجنس الآخر، وسيكون لك مكان دائم في قلوبهم. عليك أن تولي شعرك عناية جيّدة، فهنا يكمن سرّ سعادتك وحظّك في العلاقة العاطفيّة.
5- حواجب مشذّبة
في النظافة جمال يشدّ الأنظار. وإذا اعتنيت جيّداً بحاجبيك وعملت على تشذيبهما بصورة مستمرّة، فهاذا يعني أنّك إنسانة تهتمّين بنظافتك الشخصيّة وتعتنين بجمالك، وهذا ما يثير اهتمام الآخرين بك وكذلك احترامهم لك سيزيد.
رااايق[ عدد التعليقات: 3684 ] نشر منذ 2 ساعتين
طـــــــــــــــيــــــب **
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11843 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم شي الملامح 😊
هي اللي تجذب
برق[ عدد التعليقات: 11513 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شي الشفه العليا النافره تذبحني يارياجيل ذبح من الوريد
الى الوريد
لها دلالات وعلامات عندي😌😌😌😌
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24525 ] نشر منذ 57 دقيقة
ههههههههههه طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24525 ] نشر منذ 57 دقيقة
خذ وخل خذ وخل
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6280 ] نشر منذ 55 دقيقة
اكبر مافي البعير شفايفه ولا يدور له حاشي
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6280 ] نشر منذ 54 دقيقة
اللي شفايفها كبار كنها مطب صناعي
برق[ عدد التعليقات: 11513 ] نشر منذ 49 دقيقة
عقاب
اذا شفت براطم الحرمه كباااار ترى براطم الاقشر كباااااار 🙈🙈🙈🙈
..ااالسحاب💭💭.[ عدد التعليقات: 2439 ] نشر منذ 33 دقيقة
نعم صحيح..كانت العرب تعرف بعض صفات الانثى من بعض صفاتها الخاجيه..ككبر الشفايف يدل على كبر.. وكبر الركبه يدل عل كبر.. واتساع الجبهه يدل ع اتساع…..وكذلك…لكن مع عمليات النفخ الان راحت علوم العرب. اصبح فيه غشش
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7197 ] نشر منذ 29 دقيقة
كم لعبتي ياامونه على بعض العقول😂بخبراتك انتي والآمريكان😁مره نفخي براطمك ومره بوتكس وغيرهاوياليل مطولك☺😂الله لايغير علينا😁