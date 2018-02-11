” دور المكاتب الهندسية نحو تحقيق اشتراطات سلامة المباني السكنية ” ورشة عمل بمكة

سعيد العجل(صدى):

تعقد الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ،وتحت شعارالسلامة أسلوب حياة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي#كيف_نكون_قدوة ورشة عمل بعنوان (دور المكاتب الهندسية نحو تحقيق اشتراطات سلامة المباني السكنية) .

ويشارك في الملتقى العديد من المختصين والأكاديميين ،حيث تهدف ورشة العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية السلامة، وأثره في تقليل مخاطر الحوادث والإصابات الناجمة عنها .

وتستهدف الورشة أفراد المجتمع والمؤسسات الهندسية والمقاولون ،وذلك يوم الاثنين الموافق السادس والعشرون من شهر جمادى الأولى.