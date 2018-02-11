” الريتز كارلتون ” يعيد افتتاح أبوابه أمام الجمهور

نايف السالم(صدى):

أعلن مسؤولون بفندق ” الريتز كارلتون ” عن إعادة افتتاح أبوابه أمام الجمهور، حيث سيقدم مجموعة جديدة من العروض والأطباق المميزة، بينما يأتي ذلك بعد مضي ثلاثة أشهر تحوّل خلالها إلى مقر للموقوفين في قضايا الفساد.

وانتهت إدارة الفندق من حملاتها الدعائية الجديدة وتطوير وتجهيز قائمة جديدة من الأطعمة المميزة والتي تناسب جميع الأذواق لاستقبال الضيوف الجديد الذين سيتوافدون من شتى أرجاء العالم لمشاهدة أحد أشهر الفنادق في العالم.

ويأتي ذلك بعد تسوية ملفات الفساد مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال في المملكة، الذين أوقفوا خلال الأشهر الماضية، وأسفرت تلك التسويات عن استرداد مليارات الدولارات لحساب الدولة.