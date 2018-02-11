مراحل نمو طفلك الأولية بالأشهر

متابعات(صدى):

لاشك أن اليوم الذي يصل فيه الطفل إلى العالم، هو واحد من أسعد الأيام في حياة أي والدين، ومنذ تلك اللحظة يبدآن مغامرة الحياة كعائلة كبيرة، ويتعلمان أشياء جديدة عن طفلهما الصغير ويراقبان نموه ومراحل تطوره عن كثب في حماسة وسعادة.

ونقدم لكِ دليلاً شاملاً لمختلف مراحل نمو وتطور رضيعك في كل شهر من عامه الأول:

الابتسام (8 أسابيع)

لحظة ابتسام الرضيع تعد من اللحظات الساحرة التي يمر بها الوالدان، وخاصة عندما يكون في الأسبوع الثامن من عمره؛ لأن في تلك الفترة يكون الجهاز العصبي لدى رضيعك قد تطور بما يكفي ليرى الابتسامات ويستجيب إليها بالطريقة نفسها، وتعد تلك من المهارات الاجتماعية الأولى التي يتعلمها الطفل.

الدوران (2-3 أشهر)

يطور طفلك القدرة على الدوران حول نفسه عندما يكون عمره 2-3 أشهر، فيكون على بطنه ويبدأ في مساعدة نفسه على الدوران ليصبح على ظهره، ولكن الدوران بطريقة عكسية من الظهر إلى البطن يستغرق وقتًا أطول، ويستطيع الرضيع فعل ذلك عندما يصل لعمر 5 شهور.

الاستيعاب (3-4 أشهر)

بعد بضعة أشهر، يبدأ الأطفال في استكشاف مكان تواجد مختلف الأشياء في الغرفة الموجود فيها، ورفع الأشياء وإسقاطها يعلمانهم أنهم ذوو سيطرة عليها ويتعلمون أمورا جديدة، فمثلاً عندما يسقط طفلك ويلحظ أنها تسبب ضوضاء عند فعل ذلك، فهو يتعلم السبب والنتيجة؛ ما يسمح له باستكشاف العالم.

الضحك (4 أشهر)

ستستمتعين بتلك المرحلة جدًا، وستعجبك ضحكات رضيعك العميقة والقوية، وسيسهل عليكِ سماعها عند ابتكار أشكال مضحكة بوجهك أو عمل أصوات غريبة تُضحكه.

النوم خلال الليل (4-6 أشهر)

لن يتحسن نوم الرضيع في الليل إلا في سن الـ 4-5 أشهر، وتلك تعد من أكثر اللحظات التي ينتظرها الوالدان.

التعانق (5 أشهر)

في سن الـ 5 شهور، يبدأ الأطفال تقليد السلوك الذي يرونه حولهم، وأحدها هو العناق.

الجلوس باستقامة (8 أشهر)

في عمر الـ 8 أشهر، تتحسن رؤية الأطفال إلى درجة تسمح لهم برؤية الأشياء في خط البصر المباشر؛ ما يجعلهم يريدون الجلوس باستقامة للحصول على رؤية أفضل.

الحبو (6-10 أشهر)

عندما يتعلم رضيعك مهارة الجلوس بشكل مستقل، ينتقل إلى المهمة التالية وهي الحبو، ويبدأ في عمر 6-10 أشهر.

المشي (10-18 شهرا)

لحظة تعلم الطفل السير ينتظرها الوالدان بلهفة، فالمشي يسمح له للتواصل مع الأشخاص من حوله وتطوير مهاراته الاجتماعية.