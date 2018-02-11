مقتل 5 أشخاص بتبادل طلق ناري في أمريكا

واشنطن(صدى):

أعلنت شرطة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في شرطة مقاطعة ” جونسون ” ، عن مقتل خمسة أشخاص على أثر تبادل طلق ناري بولاية كنتاكي، شمال شرق الولايات المتحدة.

حيث صرح دوين برايس، قائد شرطة مقاطعة ” جونسون ” ، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، بتلقي الشرطة مكالمة استغاثة أفادت بتبادل إطلاق النار في منزل ريفي، قرب ” بينتسفيل ” جنوب شرق ” لويفيل ” بولاية كنتاكي.

ولفت ” برايس ” إلى عثور ضباط الشرطة على اثنين من القتلى بالمنزل ذاته، فيما تم تفتيش المنطقة للبحث عن المتسببين في حدوث الواقعة.