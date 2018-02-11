قاتل يحتفظ بأشلاء ضحاياه في ” أوان الزهور “

أوتاوا(صدى):

واظب قاتل كندي، على وضع أشلاء ضحاياه، في أوان الزهور، بعد ارتكاب جريمته، حيث قررت الشرطة الكندية إعادة التحري، عن مئات المفقودين بمدينة ” تورنيو ” ، بعد اكتشاف 6 أشلاء في عقار مملوك للسفاح، بـ ” روس ماك ” ، الذي القى القبض عليه في 18 يناير، بتهمة قتل اثنين.

من الجدير بالذكر، أنه تم العثور على أشلاء أحد القتلى الاثنين داخل أوان زهور بأحد العقارات السكنية.

يُذكر أنه تم توجيه تهم إلى ” آرثر ” ، بتل شخصين، خلال الشهر الماضي، وذلك يصل عدد التهم الموجه إليه، لـ 5 تهم بالقتل من الدرجة الأولى.