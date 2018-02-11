بالفيديو.. قصيدة لـ عبدالله العنزي في مهرجان الجنادرية 32

عادل الحربي(صدى):

ألقى الشاعر عبدالله بن محمد العنزي، قصيدة له، اليوم الأحد، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “، خلال استقباله ضيوف مهرجان الجنادرية 32.

يذكر أن خادم الحرمين ” حفظه الله ” ، قد أكد لضيوف المهرجان على أهمية تنوع الثقافات بين الشعوب وأهمية البعد الإنساني المشترك بين الدول.