بالفيديو.. قصيدة لـ عبدالله العنزي في مهرجان الجنادرية 32
ألقى الشاعر عبدالله بن محمد العنزي، قصيدة له، اليوم الأحد، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “، خلال استقباله ضيوف مهرجان الجنادرية 32.
يذكر أن خادم الحرمين ” حفظه الله ” ، قد أكد لضيوف المهرجان على أهمية تنوع الثقافات بين الشعوب وأهمية البعد الإنساني المشترك بين الدول.
قصيدة للشاعر عبدالله بن محمد العنزي.#الجنادرية_32#قناة_السعودية pic.twitter.com/q065lVgMqF
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) 11 February 2018
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