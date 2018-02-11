بالصور.. سيدة تحبس رضيعها داخل علبة بلاستيكية لتوقفه عن البكاء

القاهرة(صدى):

تجردت أم مصرية من الرحمة ، واقدمت على حبس طفلها الرضيع داخل علبة بلاستيكية واغلقت عليه العلبة ليتوقف عن البكاء .

وأظهرت صور تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الطفل وهو يبكي من الخوف وهو محبوس داخل العلبة البلاستيكية ، ما أثار موجه من الغضب بين المتابعين .