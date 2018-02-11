بالصور.. سيدة تحبس رضيعها داخل علبة بلاستيكية لتوقفه عن البكاء
تجردت أم مصرية من الرحمة ، واقدمت على حبس طفلها الرضيع داخل علبة بلاستيكية واغلقت عليه العلبة ليتوقف عن البكاء .
وأظهرت صور تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الطفل وهو يبكي من الخوف وهو محبوس داخل العلبة البلاستيكية ، ما أثار موجه من الغضب بين المتابعين .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1366 ] نشر منذ 50 دقيقة
وه 💔ياقلبي قلبها حسبي الله عليها ونعم الوكيل
حقيره وربي اعوذ بالله منها ومن حالها الله لايوفقها لا في الدنيا ولا بالآخره
الله المستعان❤️
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2438 ] نشر منذ 43 دقيقة
وه ياقلبي قلباه -اااه على من حط الام في بانيو مليان زفت وقفل عليها-
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7193 ] نشر منذ 32 دقيقة
حسبي الله عليها الظالمه😈😈
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16100 ] نشر منذ 25 دقيقة
ذي ما عندها رحمه حسبي الله عليها !
رااايق[ عدد التعليقات: 3680 ] نشر منذ 22 دقيقة
فيه بعض أمهات مايستاهلون يكونن أمهات أو يطلق عليهن هذا المسمى العظيم **
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حسبنا الله ونعم الوكيل *