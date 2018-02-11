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  3. بالصور.. سيدة تحبس رضيعها داخل علبة بلاستيكية لتوقفه عن البكاء

بالصور.. سيدة تحبس رضيعها داخل علبة بلاستيكية لتوقفه عن البكاء

بالصور.. سيدة تحبس رضيعها داخل علبة بلاستيكية لتوقفه عن البكاء
القاهرة(صدى):

تجردت أم مصرية من الرحمة ، واقدمت على حبس طفلها الرضيع داخل علبة بلاستيكية واغلقت عليه العلبة ليتوقف عن البكاء .

وأظهرت صور تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الطفل وهو يبكي من الخوف وهو محبوس داخل العلبة البلاستيكية ، ما أثار موجه من الغضب بين المتابعين .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1366 ] نشر منذ 50 دقيقة

وه 💔ياقلبي قلبها حسبي الله عليها ونعم الوكيل

حقيره وربي اعوذ بالله منها ومن حالها الله لايوفقها لا في الدنيا ولا بالآخره

الله المستعان❤️

[ عدد التعليقات: 2438 ] نشر منذ 43 دقيقة

وه ياقلبي قلباه -اااه على من حط الام في بانيو مليان زفت وقفل عليها-

[ عدد التعليقات: 16100 ] نشر منذ 25 دقيقة

ذي ما عندها رحمه حسبي الله عليها !

[ عدد التعليقات: 3680 ] نشر منذ 22 دقيقة

فيه بعض أمهات مايستاهلون يكونن أمهات أو يطلق عليهن هذا المسمى العظيم **
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حسبنا الله ونعم الوكيل *

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