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خادم الحرمين لـ ضيوف الجنادرية: ندرك أهمية الثقافات في تشكيل هوية الأمم

خادم الحرمين لـ ضيوف الجنادرية: ندرك أهمية الثقافات في تشكيل هوية الأمم
عادل الحربي(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، كلمة لضيوف مهرجان الجنادرية في دورته الـ32، مؤكداً فيها على إدراك المملكة لأهمية الثقافات في تشكيل هوية الأمم وقيمها.

وأوضح ” حفظه الله ” ، أن تنوع الثقافات وتعددها هو مطلب للتعايش بين الشعوب والسلام بين الدول، مؤكداً على أهمية البعد الإنساني المشترك بين كافة الدول.


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