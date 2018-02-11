خادم الحرمين لـ ضيوف الجنادرية: ندرك أهمية الثقافات في تشكيل هوية الأمم
وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، كلمة لضيوف مهرجان الجنادرية في دورته الـ32، مؤكداً فيها على إدراك المملكة لأهمية الثقافات في تشكيل هوية الأمم وقيمها.
وأوضح ” حفظه الله ” ، أن تنوع الثقافات وتعددها هو مطلب للتعايش بين الشعوب والسلام بين الدول، مؤكداً على أهمية البعد الإنساني المشترك بين كافة الدول.
فيديو | #خادم_الحرمين لضيوف #الجنادرية32: ندرك أهمية الثقافات في تشكيل هوية الأمم وقيمها. #الإخبارية #الجنادرية_مجد_ورؤية pic.twitter.com/KIwiSr8kLE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 11 February 2018
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