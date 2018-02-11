خادم الحرمين لـ ضيوف الجنادرية: ندرك أهمية الثقافات في تشكيل هوية الأمم

عادل الحربي(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، كلمة لضيوف مهرجان الجنادرية في دورته الـ32، مؤكداً فيها على إدراك المملكة لأهمية الثقافات في تشكيل هوية الأمم وقيمها.

وأوضح ” حفظه الله ” ، أن تنوع الثقافات وتعددها هو مطلب للتعايش بين الشعوب والسلام بين الدول، مؤكداً على أهمية البعد الإنساني المشترك بين كافة الدول.