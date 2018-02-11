هضبة الجولان تعود إلى الواجهة مجددا

القدس المحتلة(صدى):

عادت هضبة الجولان المحتلة إلى الساحة الإعلامية مجددًا، وذلك بعد إسقاط مقاتلة F16 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فوقها.

تتبع الجولان إداريًا لمحافظة القنيطرة السورية، بينما في حرب 1967، احتل الجيش الصهيوني ثلثي مساحة الهضبة الإجمالية وهي 1860 كم2، والبعيدة 60 كم إلى الغرب من مدينة دمشق.

استعاد الجيش السوري في حرب 1973 مساحة قدرها 684 كم2 من أراضي الهضبة لأيام، ولكن جيش الاحتلال أعاد السيطرة على هذه المساحة قبل نهاية الحرب.

ويسيطر الاحتلال الصهيوني على 1200 كم مربع من هضبة الجولان، في حين أن 510 كيلومترات مربعة من الهضبة تقع تحت السيطرة السورية، كما أنه قرر برلمان الاحتلال الإسرائيلي في عام 1981 فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان فيما عرف بـ ” قانون الجولان “.