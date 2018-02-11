فيلم Fifty Shades Freed يحقق 5.6 مليون دولار فى أول ليلة عرض

نورة الشهري(صدى):

حقق فيلم Fifty Shades Freed 5.6 مليون دولار أمريكي في أول ليلة عرض في صالات السينما، وهذا الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام Fifty Shades.

وتدور أحداث الفيلم استكمالا لأحداث فيلم Fifty Shades Of Grey، والذي يحكي عن أناستازيا ستيل طالبة شابة تدرس الأدب تقابل الملياردير كريستيان جراى، وتنقلب حياتها بعدما تجد نفسها مشدودة إلى ذكائه ووسامته، وتعتقد أناستازيا بشكلٍ ساذج أنها تحبه وتسعى جاهدة للتقرب منه، ويعجب كريستيان بجمالها لكن بطريقته الخاصة، والفيلم من إخراج سام تايلور جونسون.

الفيلم من بطولة داكوتا جونسون والتي تجسد دور اناستازيا مع جيمى دورنان والذي يجسد دور كريستيان جراى.