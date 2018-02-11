فرص عمل متنوعة بفنادق ” هيلتون “
توفر شركة ” هيلتون ” للفنادق والمنتجعات والضيافة، عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصصات، بفروعها في المملكة، وذلك بخمس مدن هي: ” الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والخبر، والظهران ” .
وأوضحت ” هيلتون ” أن الوظائف المتوفرة، للسعوديين والمقيمين من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:
أولاً: فرع جدة:
– موظف مكتب استقبال.
– موظف استقبال النادي الصحي.
ثانياً: فرع الظهران:
– مساعد مدير التدبير المنزلي.
ثالثاً: فرع الخبر:
– مدقق الدخل والحسابات.
رابعاً: فرع مكة المكرمة:
– فني المصاعد.
خامساً: فرع الرياض:
– طاهي معجنات.
– مدير العلاقات العامة.
– رئيس المبيعات.
– مدير المنتجع الصحي.
– رئيس المضيفين.
– شيف أطباق.
– مدير الأحداث.
– مدير ليلي.
– رئيس الطهاة.
– مدير التسويق والعلاقات العامة.
– رئيس الحسابات.
– مدير المبيعات.
– مراقب التكاليف.
– مساعد مدير المنتجع الصحي.
فيما يمكن التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط المطلوبة للعمل بتلك الوظائف، ابتداءً من 10 فبراير 2018م، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، الموضح في الربط التالي: هنا
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