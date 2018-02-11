فرص عمل متنوعة بفنادق ” هيلتون “

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” هيلتون ” للفنادق والمنتجعات والضيافة، عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصصات، بفروعها في المملكة، وذلك بخمس مدن هي: ” الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والخبر، والظهران ” .

وأوضحت ” هيلتون ” أن الوظائف المتوفرة، للسعوديين والمقيمين من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

أولاً: فرع جدة:

– موظف مكتب استقبال.

– موظف استقبال النادي الصحي.

ثانياً: فرع الظهران:

– مساعد مدير التدبير المنزلي.

ثالثاً: فرع الخبر:

– مدقق الدخل والحسابات.

رابعاً: فرع مكة المكرمة:

– فني المصاعد.

خامساً: فرع الرياض:

– طاهي معجنات.

– مدير العلاقات العامة.

– رئيس المبيعات.

– مدير المنتجع الصحي.

– رئيس المضيفين.

– شيف أطباق.

– مدير الأحداث.

– مدير ليلي.

– رئيس الطهاة.

– مدير التسويق والعلاقات العامة.

– رئيس الحسابات.

– مدير المبيعات.

– مراقب التكاليف.

– مساعد مدير المنتجع الصحي.

فيما يمكن التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط المطلوبة للعمل بتلك الوظائف، ابتداءً من 10 فبراير 2018م، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، الموضح في الربط التالي: هنا