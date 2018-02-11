جامعة الملك فيصل تواصل استقبال الطلبات على الوظائف الأكاديمية

فاطمة المالكي(صدى):

تواصل جامعة الملك فيصل بالدمام استقبال تقديم الطلبات إلكترونياً لعدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لحملة ” الماجستير ” التي ينتهي التقديم فيها يوم الثلاثاء 27 / 05 /1439 هـ ، وذلك من خلال موقع الجامعة الرئيسي.

وأفاد عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي أن الأولوية ستعطى للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية التي تعترف بها وزارة التعليم العالي والجامعة، وذلك وفق الشروط الخاصة بالجامعة.