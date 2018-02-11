جستينه يوجه رسالة للاتحاد بشأن الاعتماد على العكايشي

نواف السالم(صدى):

أعرب الناقد الرياضي عدنان جستينه، عن استياؤه، من مدرب الاتحاد التشيلي لويس سييرا.

وأشار ” جستنيه ” ، إلى أن اعتماد سييرا على المهاجم التونسي أحمد العكايشي بشكل مستمر في كافة المباريات أمر لم يصبح له أهمية.

وقال ” جستنيه ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : “سييرا من أفضل المدربين الذين مروا الكرة السعودية وليس نادي الاتحاد،ولكن كمايقولون الزين مايكمل ” ، مضيفًا: ” إصراره على مشاركة العكاشي ع الرغم من كل الفرص التي منحها له لعله يكسب” الثقة”يعطي انطباعاً بأنه مدرب ” عنيد ” بس عناده ع نفسه وع الفريق “.

وتابع : ” ياسييرا خلاص زودتها عكاشي مامنه فائدة لاتضحك ع نفسك “.