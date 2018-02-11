خبراء ينصحون الشباب بالاستثمار مبكرا

أماني الغامدي(صدى):

أكد الخبراء، أن الاستثمار في سن صغير له عدة فوائد، ومنها: أن يكون لدى الشباب سيولة نقدية يمكن استثمارها قبل الالتزامات والمسؤوليات التي سيتحملها فيما بعد.

كما أوضح الخبراء، أنه يمكن للشباب إدارة المحافظة الاستثمارية مبكراً ما يضمن نمو قيمة الاستثمار بنسبة كبيرة عند التعاقد، فمثلاً إذا استثمر الشاب 200 دولار شهرياً في عمر الخامسة والعشرون بعائد سنوي 7%، فسوف يصبح لديه 525 ألف دولار عندما يبلغ الخامسة والستين.

ويرفض الشباب الاستثمار في سن صغير، خوفاً من قلة الخبرة في سوق الأوراق المالية التي قد تتسبب في الخسارة، ولكن يمكن التغلب عليها بتلقي الدروس والتعلم الذاتي والقراءة.