” حماية المستهلك ” تحذر من الشراء عبر مواقع التواصل

علي القحطاني (صدى):

وجهت جمعية حماية المستهلك، صباح اليوم الأحد، رسالة تحذيرية للمواطنين بالمملكة، بعدم هدر أموالهم في شراء منتجات مقلدة أو مغشوشة، وذلك عبر حسابات البيع غير الموثوق بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قالت الجمعية في تغريدة لها عبر موقع ” تويتر ” : ” كُن فطنًا ولا تنخدع بالشراء من حسابات التواصل والمواقع التي تُروج للمنتجات المقلدة والمغشوشة.. فهي هدر لأموالك ” ، وذلك في إطار سلسلة ” لا تنخدع ” ضمن رؤية المملكة 2030.

وقدمت ” حماية المستهلك ” للمواطنين، أهم الدلائل المساعدة في معرفة عدم موثوقية الموقع، أو الحساب المروج لتلك المنتجات المقلدة والمغشوشة، وذلك على النحو التالي:

– عدم وجود ترخيص أو سجل تجاري لصاحب الحساب.

– عدم إمكانية إعطاء فاتورة شراء.

– عدم وجود ضمان يفترض وجوده على المنتج.

– التفاوت الكبير في السعر بين المنتج الأصلي والمقلد.