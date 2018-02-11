تامر حسنى يشعر بالامتنان بعد الاستقبال الحافل له بالسويد

نورة الشهري(صدى):

عبر المطرب المصري تامر حسني عن فرحته الشديدة بالجمهور السويدي، والذي استقبله استقبالًا رائعًا أثناء حفله بالسويد، حيث وجه الشكر لجماهيره بستوكهولم بعد حفله أمس بمدينة مالمو بدولة السويد، بصحبة الفنانة شيرين.

حيث أحيا تامر و شيرين حفلهما الغنائي الأول، ضمن الجولة العالمية الخامسة، بمدينة مالمو بدولة السويد.

وقدما عدداً من أبرز أغانيهما الشهيرة، كما قدما سوياً الدويتو الشهير ” لو كنت نسيت ” وسط حشد جماهيري كبير.

كما قال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ” ألف شكر لجماهير ستوكهولم الغالية الكريمة بشكركم على حضوركم الغالى ومحبتكم الصادقة، كل الشرف والشكر لحرم سعادة السفير المصري بالسويد والقنصل العام المصري على استقبالهم الغالي لي وحضور الحفل”.