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بالفيديو.. قصيدة لـ النقيب فراج آل درعان في مهرجان الجنادرية 32

بالفيديو.. قصيدة لـ النقيب فراج آل درعان في مهرجان الجنادرية 32
عادل الحربي(صدى):

ألقى الشاعر النقيب فراج آل درعان، قصيدة في مهرجان الجنادرية 32، اليوم الأحد، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “.

يذكر أن خادم الحرمين ” حفظه الله ” ، قد أكد لضيوف المهرجان على أهمية تنوع الثقافات بين الشعوب وأهمية البعد الإنساني المشترك بين الدول.


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