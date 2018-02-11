بالفيديو.. قصيدة لـ النقيب فراج آل درعان في مهرجان الجنادرية 32

عادل الحربي(صدى):

ألقى الشاعر النقيب فراج آل درعان، قصيدة في مهرجان الجنادرية 32، اليوم الأحد، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “.

يذكر أن خادم الحرمين ” حفظه الله ” ، قد أكد لضيوف المهرجان على أهمية تنوع الثقافات بين الشعوب وأهمية البعد الإنساني المشترك بين الدول.