بالفيديو.. قصيدة لـ النقيب فراج آل درعان في مهرجان الجنادرية 32
ألقى الشاعر النقيب فراج آل درعان، قصيدة في مهرجان الجنادرية 32، اليوم الأحد، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “.
يذكر أن خادم الحرمين ” حفظه الله ” ، قد أكد لضيوف المهرجان على أهمية تنوع الثقافات بين الشعوب وأهمية البعد الإنساني المشترك بين الدول.
فيديو | قصيدة الشاعر النقيب فراج آل درعان. #الإخبارية #الجنادرية_مجد_ورؤية #الجنادرية32 pic.twitter.com/z4yo2F5Jqf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 11 February 2018
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