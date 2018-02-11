الجوازات توضح طريقة استحصال المقابل المالي عن المرافقين للعاملين الوافدين

عادل الحربي (صدى):

ردَّ الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات بموقع ” تويتر ” ، على استفسار أحد المواطنين بشأن عمل خروج وعودة لزوجته وسيتم انتهاء إقامته بتاريخ 29/10/1439 هـ.

وقال المواطن في تغريدة له: ” السلام عليكم. أريد عمل خروج وعودة مفردة لزوجتي. وتنتهي إقامتي بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٩ هل يجب أن أضع بخانة بتاريخ نهاية الدفعة التاريخ أعلاه أم بعدها بيوم وشكراً. الزوجة بدون مرافقين “.

وأوضحت الجوازات في انفوجراف طريقة استحصال المقابل المالي عن المرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.