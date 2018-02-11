خادم الحرمين يستقبل ضيوف مهرجان الجنادرية 32

نايف السالم(صدى):

بدأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، في استقبال ضيوف مهرجان الجنادرية في دوريته الـ32.

وألقى الدكتور حافظ محمد طاهر الأشرفي، رئيس مجلس علماء باكستان كلمة خلال الاستقبال، أكد فيها أن ما تم في المهرجان يمثل تاريخاً عظيماً لهذه البلاد.

وتأسس مهرجان الجنادرية في ثمانينات القرن العشرين بهدف الحفاظ على التراث الشعبي للسعودية والتعريف به وحمايته من الإهمال.