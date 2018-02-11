10 جامعات بالمملكة تلزم الطالبات بارتداء غطاء الوجه

علي القحطاني (صدى):

كشف مسح أُجري على عدد من طالبات الجامعات، بغرض التعرف على أكثر الجامعات التزامًا بحشمة الطالبات، أن هناك 10 جامعات بالمملكة تُلزِم الطالبات بارتداء غطاء الوجه.

بينما اعتبر البعض الآخر من الطالبات أن الأمر يخضع لمبدأ الحرية الشخصية، لكن مع مراعاة الحشمة وعدم لفت الأنظار.

وبرزت جامعتا القصيم والباحة، كأبرز الجامعات التي تلزم الطالبات بغطاء الوجه، حيث اشترطت ” القصيم ” ارتداء تنانير سوداء، وجعلت الخيار لـ ” البلوزة ” على ألا تكون شفافة أو تحتوي على رسومات لافتة.