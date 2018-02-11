” عمرو أديب ” يسخر من زيارة وزير قطري لمعسكر قرب حدود المملكة

طلال الضوي(صدى):

تهكم الإعلامي المصري، عمرو أديب، من وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الذي زار مؤخرًا معسكر ” جو السلامة ” ، القريب من الحدود السعودية، حيث ترابض قوات عسكرية قطرية، حيث انتقد ” أديب ” حديث وزير الدفاع القطري، مع أحد جنوده عن ” الرماية ” ، قائلًا: ” هل هذه أول مرة ترمي؟ ، وعندما أجاب الجندي ” ثاني مرة “، سأله العطية ” في حياتك ؟ ” .

وانتقد ” أديب ” أمس السبت، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية ” On – E ” ، وقوف ” العطية ” خلال جولته في مرمى نيران جنوده، حيث وقع في خطأ فادح ينمّ عن قلة خبرته العسكرية، قائلًا ” ده مش عسكري، وميعرفش أقل الأساسيات عن تفقد قوات قتالية مسلحة ” .

يُذكر أن وزارة الدفاع القطرية، كانت قد نشرت على صفحتها الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، صورًا للوزير وهو بالزي العسكري، لأول مرة، خلال تفقده لتمرين ” مقدام التعبوي ” لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية في المعسكر المذكور.