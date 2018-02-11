فايا يونان ضمن لجنة تحكيم ” نجوم بلا حدود “

نورة الشهري (صدى):

تمر المطربة السورية فايا يونان بخطوة جديدة في حياتها الفنية، وهي خوض تجربة التحكيم للمرة الأولى، وذلك بانضمامها كعضو لجنة تحكيم في برنامج ” نجوم بلا حدود ” ، والذي يذاع على قناة الآن الفضائية بداية من يوم الجمعة المقبل.

وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة اللبنانية يارا والمذيع المصري وائل منصور، في الموسم الثاني من البرنامج المثير للجدل، نظرًا لغرابة فكرته المعتمدة على استعراض المواهب الفنية والترفيهية في منصات السوشيال ميديا.

حيث اعتمد البرنامج في اختياره لجان التحكيم على أكثر الفنانين تأثيرًا من الناحية الجماهيرية في السوشيال ميديا على المستوى العربي، وتعد فايا هي مفاجأة الموسم الجديد، نظرًا لما حققته من نجاح جماهيري واسع المدى في وقت قياسي مع دخولها العام الثالث فقط من رحلتها الفنية، ومن أشهر أغنياتها ” لبلادي ” و ” بيناتنا في بحر ” و ” في الطريق إليك “.

كما يعتبر نجوم بلا حدود أول برنامج اكتشاف للمواهب في العالم العربي يقتحم عوالم مواقع التواصل الاجتماعي وينقلها إلى الشاشة الفضية، ويخلف الثلاثي لجنة تحيكم الموسم الأول التي ضمت الإعلامي طوني خليفة والنجمة السعودية وعد والشيف غادة التلي.