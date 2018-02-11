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بالفيديو.. سقوط باب طائرة.. والشركة تتهم الركاب بالعبث

بالفيديو.. سقوط باب طائرة.. والشركة تتهم الركاب بالعبث
أبوجا(صدى):

فتحت هيئة الطيران المدني النيجيرية ، تحقيقات موسعة بواقعة فتح أحد أبواب طائرة تابعة لخطوط دانا للطيران ، وسقوطه منها ، لحظة الهبوط بمطار العاصمة أبوجا، ما أصاب الركاب بالفزع والذعر حتى توقفت الطائرة في المطار .

حيث تم نشر مقطع فيديو وثقه أحد الركاب عن الواقعة ، وكان الخوف والقلق بادياً على الركاب اثناء هبوط الطائرة ، حيث ظهرت الطائرة بالفيديو وهي تسير بسرعة على مدرج المطار بينما كان الباب المخصص للطوارئ مفتوحاً.

وقال راكب يدعى إيجا داجوجو في تعليقات صحفية عن الواقعة ، إن الباب لم يغلق جيداً قبيل إقلاع الطائرة من مدينة لاجوس، وأضاف: “ربما حدث ذلك بسبب الهواء”، وتساءل داجوجو: “ماذا لو سقط الباب في منتصف الرحلة ونحن على ارتفاع كبير”.

ومن جانبها أكدت خطوط ” دانا للطيران ” في بيان لها ” أن الباب كان محكم الغلق ” ، متهمة الركاب بالعبث بالباب.


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