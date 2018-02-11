الجيش الهندي يقتل 3 عناصر إرهابية في كشمير

نيودلهي(صدى):

أعلن الجيش الهندي، في بيان له، اليوم الأحد، عن مقتل ثلاثة أشخاص مسلحين من جماعة ” جيش محمد ” هاجموا معسكره في ولاية جامو وكشمير في شمال الهند.

كما هاجم مسلحون، مساء أمس السبت، مخيمًا للجيش بالأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل في منطقة سوندجافان، حيث تقيم عائلات الجنود المنتشرين في هذه المنطقة، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة عقب الهجوم.

وأشار الجيش إلى أن عملية البحث عن بقية الإرهابيين مستمرة، معتبرًا أن هجوم ” جماعة جيش محمد ” هذا، هو أول هجوم واسع من قبل هذه المجموعة في الهند منذ بداية عام 2018.