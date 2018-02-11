الراجحي يحول مبالغ ضخمة بالخطأ لمواطنين ومخاوف من الفشل في إرجاعها

نايف السالم(صدى):

فوجيء عدد من المواطنين، اليوم الأحد، بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حساباتهم عن طريق الخطأ من بنك الراجحي.

ودشن المواطنين عبر منصة ” تويتر” في الحال وسم ” #حساب_الراجحي_يحول_مبالغ_بالخطا ” الذي تصدر التريند السعودي في لحظات قليلة، حيث أوضح المغردين عبر الوسم أنه حتى الأن لم يسترجع البنك تلك الأموال المحولة بالخطأ.

واتسمت التغريدات عبرالوسم بالفكاهة والسخرية على جانب أخر حيث تمنى عدد من المغردين أن يتم التحويل بالخطأ إلى حساباتهم.

وفي هذا السياق تسلط ” صدى ” الضوء على أبرز التغريدات عبر الوسم.

قالت رشا مازحة: ” عساه يخطي ويحط بحسابي 100000000987543 اول ما تجي سيده اروح المطار ، واختفي”.

وأضاف مغرد باسم ” لحن الوتر ” : ” اليوم جيت بسحب واكتشفت برصيدي مليون و700 فوق رصيدي ، وتواصلت مع البنك وجمدو الحساب حالياً ، وجاري العمل عليه فكرت لحالي “.

وهاجم ماجد بن سلمان البنك قائلًا: ” الراجحي يتحمل مسؤولية كبيرة في حال عدم عودة المبالغ إليه، وذلك بسبب الإهمال “.

يجدر الإشارة إلى أنه حتى الأن تعليق حول الأنباء المتداولة بشأن تحويل مبالغ بالخطأ إلى المواطنين.