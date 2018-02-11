أنواع وفوائد استخدام اللولب لمنع الحمل

نورة الشهري(صدى):

من المعروف أن اللولب هو جهاز منع الحمل على شكل حرف T، ويتم إدخاله داخل رحم المرأة فيجعل من الصعب تخصيب بويضة المرأة و زرع الجنين في الرحم.

أنواع اللولب

1. اللولب النحاسي Paragard : هو جهاز منع الحمل تلتف حوله أسلاك نحاسية حول قاعدته، و يسبب ذلك رد فعل في الرحم يكون على شكل التهاب في جدار الرحم، مما يجعل من الصعب تلقيح البويضة، كما يجتذب خلايا الدم البيضاء كرد فعل للالتهاب فتعمل على نشر مادة سامة للحيوانات المنوية.

2. اللولب الهرموني Mineral : هذا النوع من اللولب هو عبارة عن جهاز منع حمل يفرز هرمون البروجسترون و الذي يغير من طبيعة بطانة الرحم مما يجعلها بيئة غير مناسبة لزرع البويضة، أيضا هذا النوع من اللوالب يسبب إعاقة مرور الحيوانات المنوية من خلال عنق الرحم.

هل من الممكن الحمل فوق اللولب ؟ للإجابة على هذا السؤال، عليكِ أن تعرفي الحقيقة العلمية، أي وسيلة منع الحمل معروفة حتى الآن ليست فعالة بنسبة 100%، ولكن يتميز اللولب بأنه من أفضل الطرق فعالية، إلا أنه من الممكن حدوث حمل حتى إذا كنتِ تستخدمين اللولب، بعض الإحصاءات تبين أن نسبة حدوث حمل مع استخدام اللولب هي 1 – 125 من النساء اللاتي تستخدمن اللولب.

أسباب حدوث الحمل فوق اللولب هذه هي بعض الأسباب التي وجدها الأطباء مقنعة لتفسير ما يحدث:

1. الطرد : وهو السبب الأكثر شيوعا، وقد أفادت الدراسات أن 2-10 ٪ من اللوالب المستخدمة تنزلق فتخرج من الرحم دون أن تدرك المرأة، فتصبح المرأة كأنها لا تستخدم أي وسيلة منع الحمل في ذلك الوقت.

2. الإدخال الخاطئ : يجب تركيب جهاز منع الحمل من قبل طبيب، لأنه إذا لم يوضع بشكل غير صحيح، فإنه يمكن حدوث حمل أو مضاعفات أخرى.

3. استجابة مختلفة : وهذا يحدث خصيصاً لمن تستخدم نوع اللولب الهرموني lMirena التي تفرز هرمون البروجسترون، فكما أن كل فرد يختلف عن غيره في استجابة جسمه للهرمونات، فيمكن أن تستجيب كل امرأة بشكل مختلف لهذا الهرمون “البروجسترون” الذي يفرزه اللولب، ولكن هذا في حالات نادرة جداً.

4. كل شئ ممكن : كما يقول الناس “كل شيء ممكن” يمكنك أنت وطبيبك القيام بكل ما هو ممكن للسيطرة على إمكانية الحمل، لكنه لا يزال من الممكن أن يحدث بدون سبب محدد.

علامات الحمل الكاذب :

يمكن أن يكون وجود علامات كاذبة للحمل مثل: آلام الثدي، والغثيان والتعب، تغير الحالة المزاجية، والوحم. هذا يمكن أن يحدث إذا كنتِ تستخدمين نوع اللولب الهرموني لأنه يغير تنظيم جسمك لإفراز هرمون البروجسترون، لذلك فمن الطبيعي جدا أن تغيب أو تتوقف الدورة الشهرية.

طرق تجنب الحمل فوق اللولب ليس هناك الكثير من الأشياء في يديك، ولكن يمكنك أن تفعلي بعض الأشياء:

كل لولب يتدلى منه خيط رفيع في المهبل، ويمكنك أن تشعري به بسهولة، تأكدي من وجود هذا الخيط بعد كل دورة شهرية.

يجب تركيب اللولب بواسطة طبيب. زيارة الطبيب بعد 4 – 6 أسابيع بعد التركيب للتأكد من أنه لا يزال في المكان المناسب الذي يوفر لك الحماية.

أعراض تخبرك بضرورة استشارة الطبيب إذا كنتِ تعانين من أحد هذه الأعراض:

غياب الدورة الشهرية مع اللولب النحاسي. وجود نزيف حاد من المهبل. آلام في البطن أو مغص حاد.

آلام في البطن مع الجماع.

عند التعرض إلى الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، أو أعراض العدوى المهبلية، مثل الإفرازات المهبلية الغير طبيعية. الشعور بالمرض أو وجود حمى (38 درجة مئوية أو أكثر). لا تستطيعين الشعور بالخيط المتدلي من اللولب، أو إذا كان الخيط أطول من المعتاد.