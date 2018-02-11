” بوكو حرام ” تطلق سراح 13 رهينة اختطفتها العام الماضي

أبوجا(صدى):

صرح غاربا شيهو، المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، في بيان ليلة أمس السبت، أن إدارة خدمات الدولة أطلعت الرئيس محمد بخاري على خبر إطلاق سراح 3 محاضرين في جامعة مايديغوري خطفوا من قبل إرهابيي بوكو حرام في ولاية بورنو.

وتابع، “بوكو حرام أفرجت أيضًا عن 10 نساء اختطفن في هجوم شنته الجماعة المسلحة على قافلة تابعة للشرطة قرب مدينة مايديغوري ” ، مشيرًا إلى أن إطلاق سراح الرهائن جاء عقب مفاوضات جرت بمساعدة لجنة الصليب الأحمر الدولية.

وجدير بالذكر، إنه اختطف مسلحون من ” بوكو حرام ” النساء الـ10، وهن من زوجات بعض ضباط الشرطة في يونيو الماضي، وبعد شهر تم اختطاف 3 محاضرين في جامعة مايديغوري، وذلك حسب السلطات النيجيرية.