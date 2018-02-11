مسؤول أمريكي يؤكد الاستمرار في عزل ” كوريا الشمالية “

واشنطن(صدى):

أكد مايك بنس، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، على ضرورة الاستمرار في عزل كوريا الشمالية من الناحية الاقتصادية و الدبلوماسية، وذلك حتى تتخلى عن برنامجيها ” النووي والبالستي ” ، وذلك خلال حديث صحفي له، عقب حضوره افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ” بيونغ تشانغ ” بكوريا الجنوبية.

جاء ذلك على أثر تحذيرات ” واشنطن ” من أخذ محاولات ” بيونغ يانغ ” للتقارب مع ” سيول ” ، حيث أعلن ” بنس ” إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، متحدتين في معارضة البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

كما أكد نائب الرئيس الأمريكي، خلال لقائه مع مون جاي – إن، رئيس كوريا الجنوبية، أن ” واشنطن وسيول ” ، ستقومان بتكثيف جهودهما للوقوف بثبات في مواجهة البرنامجين ” البالستي والنووي ” لكوريا الشمالية.